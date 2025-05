Sfonda la porta con un tombino e tenta il furto in un negozio nel centro di Firenze: arrestato

Arrestato dopo aver infranto la porta a vetri con un tombino trovato nelle vicinanze e tentato il furto all'interno del negozio. È successo ieri sera nei pressi di via Capo di Mondo a Firenze dove la polizia ha fermato un 49enne di origine marocchina, cogliendolo nella flagranza del reato di tentato furto aggravato in un noto forno del centro storico. Ad allertare il 112 un passante che ha notato la porta dell'esercizio commerciale infranta e sentito dei rumori provenire dall'interno. Insospettito, è rimasto lì fuori fino a quanto non ha visto uscire l'uomo nel frattempo raggiunto dagli agenti, intervenuti sul posto.

Secondo quanto ricostruito il 49enne, già noto per precedenti specifici, una volta nel negozio avrebbe provato ad asportare la cassa blindata senza però riuscirci. In seguito ai controlli è stato inoltre trovato in possesso di diversi attrezzi e arnesi, tra i quali tronchese multiuso, cacciavite, chiave esagonale, torcia, coltelli e forbici, tutto sottoposto a sequestro.