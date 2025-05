Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, arrestato 54enne

A Pistoia è stato arrestato un 54enne fiorentino con l'accusa di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione all'interno di un circolo privato per scambisti. Secondo le indagini dei carabinieri, il locale, pubblicizzato come club per adulti, era in realtà un luogo dove venivano reclutate donne per attività di prostituzione, con pagamenti gestiti direttamente dal titolare. Il locale richiedeva una quota d’ingresso e un tesseramento obbligatorio. Accertata una forte affluenza e un significativo volume d'affari. L’immobile è stato sequestrato.

