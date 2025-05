Cerreto Guidi, il Sindaco Rossetti prosegue il tour delle attività locali: tappa alla lavanderia Bianconiglio a Stabbia

Prosegue il tour del Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti per incontrare le attività commerciali dislocate sul territorio con l’obiettivo di raccogliere suggerimenti e sollecitazioni e poter così favorire, per quelle che sono le competenze dell’ente, lo sviluppo economico del territorio.

In questo caso il Sindaco ha avuto modo di apprezzare il lavoro portato avanti da Ilaria Mascalchi in Via Bercilli, a Stabbia, dove ha aperto nel 2019 una lavanderia self service che da pochi mesi si è trasferita in locali più ampi, ma sempre nella stessa via, con un arricchimento di macchinari e di servizi.

La lavanderia Bianconiglio è aperta tutti i giorni dalle ore 7,30 alle 22,30, offrendo però al mattino la possibilità dell’aiuto diretto della titolare.

“Sono venuta a Stabbia per ringraziare Ilaria che sta portando avanti un’attività importante nella quale ha investito molto- sottolinea il Sindaco- si tratta di un impegno economico che ricade sul territorio perché il servizio è certamente per tutti, ma finisce inevitabilmente per aiutare i residenti che trovano nell’attività un prezioso punto di riferimento”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa