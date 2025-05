Sport, salute e Comuni: i sindaci in assemblea a Coverciano

L’attività sportiva è sempre più presente e importante nella vita dei cittadini e “lo sport per tutti” è uno degli obiettivi che ogni amministrazione comunale si pone, dalle grandi città ai piccoli centri. Per questo, l’Assemblea dei sindaci di Anci Toscana che si terrà mercoledì 21 maggio ha scelto come tema “Sport e salute nelle politiche locali” e non a caso l’evento si terrà al Centro Tecnico Federale di Coverciano a Firenze, la casa della nostra nazionale di calcio. Si parlerà del ruolo dello sport, inteso come leva di coesione sociale e di benessere, e di come i Comuni possono promuovere la cultura dello sport, anche con la presentazione di buone pratiche ed esperienze nei territori.

L’assemblea sarà anche l’occasione per la presentazione ufficiale della Squadra di Calcio di Anci Toscana, simbolo di unità e spirito di collaborazione tra i Comuni; saranno presenti i due allenatori Renzo Ulivieri e Silvia Fuselli, assessora di Castagneto Carducci.

Ad aprire i lavori alle 10 saranno Maurizio Francini direttore del centro di Coverciano, Letizia Perini assessora allo Sport di Firenze, Simone Cardullo presidente CONI Toscana e Damiano Sforzi delegato allo Sport Anci Toscana e assessore di Sesto Fiorentino. Poi la prima sessione, dedicata a “Sport come prevenzione, salute come obiettivo”, con Fabio Voller di ARS Toscana, Roberta Casini delegata alla Salute Anci Toscana e sindaca di Lucignano, Nicola Armentano delegato allo Sport della Città Metropolitana di Firenze e vicepresidente di Anci Toscana e Lorenzo Marzoli di Sport e Salute.

Alle 11.30 è prevista la presentazione della squadra di calcio di Anci Toscana; a seguire gli interventi di Roberto Pella, vicepresidente Anci nazionale e delegato allo Sport; Eugenio Giani presidente della Regione Toscana e Susanna Cenni presidente Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi. Poi la parola ai sindaci.

Dopo il pranzo, la seconda sessione dei lavori su “Infrastrutture per lo Sport: Opportunità, Finanziamenti, Progetti”, con Debora Miccio dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Gabriele Fiorentini Tecnico Impiantistica Scuola dello Sport CONI Toscana, Federico Scapecchi assessore allo Sport di Arezzo, Giuseppe Gugliotti sindaco di Sovicille, Roberto Bresci vicepresidente Scuola dello Sport CONI Toscana.

Dopo gli adempimenti assembleari, la giornata si concluderà con la visita al Museo del Calcio di Coverciano.

Fonte: ANCI Toscana