Stitch alla Galleria dell'Accademia: 'incontro' col David di Michelangelo

La Galleria dell’Accademia di Firenze ha accolto con entusiasmo la richiesta da parte di Disney di realizzare un video in occasione del lancio del nuovo film Lilo & Stitch.

Il video mostra Stitch che, a bordo di una navicella, si catapulta a Firenze ed entra nel museo creando scompiglio nelle sale e tra i visitatori, quando improvvisamente qualcosa cattura la sua attenzione: il David di Michelangelo. Meravigliato ed ispirato da questa scultura, simbolo dell’arte rinascimentale, diventa lui stesso artista e realizza un’opera d’arte. Ed è realmente così, l’opera sarà esposta temporaneamente nel museo e sarà possibile ammirarla fino al 20 giugno 2025.

L’iniziativa - promossa da Disney Italia e realizzata su concessione del Ministero della Cultura -, si distingue per il suo forte valore didattico e divulgativo e propone di avvicinare persone di tutte le età alla scoperta del patrimonio culturale italiano in modo divertente e coinvolgente, coerente con il linguaggio visivo attuale.

Fonte: Gallerie dell'Accademia - Ufficio stampa