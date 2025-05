"Continui furti al supermercato, serve più vigilanza": la segnalazione da Pontorme

Il supermercato di via Zandonai, nella zona di Corea a Empoli, è preso d'assalto dai malviventi. L'ex Marzi e Fulignati, adesso Conad, è al centro di furti, anche negli ultimi giorni. "C'è un furto a settimana, non si può andare avanti così, bisogna che qualcuno intervenga" racconta un lettore in una segnalazione.

I fatti degli ultimi giorni risalgono alla scorsa settimana. Prima un ladro è entrato di notte per portare via carne e altro cibo, poi in pieno giorno un altro malvivente entra col carrello e finge di fare la spesa salvo poi rubare tre bottiglie di superalcolici e fuggire prendendo la via degli uffici. Tutti fatti registrati dalle telecamere di sorveglianza.

Le forze dell'ordine sono al corrente dei continui furti al supermercato Conad di via Zandonai. Ancora il lettore: "Per la sicurezza delle persone che ci lavorano, sarebbe doveroso mettere fine a questa escalation di furti. Lo dico anche per la clientela, perché finora è andata bene ma chi ruba potrebbe anche essere senza scrupoli".

L'appello è per una maggiore sorveglianza, quindi diretto "o all'amministrazione comunale o alla proprietà del negozio". Servirebbe, stando al racconto nella segnalazione, "una guardia o un vigilante per l'incolumità di lavoratori e clientela, le forze dell'ordine sono informate e fanno il possibile, ma bisogna far qualcosa in più".

