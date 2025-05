Taric Empoli, al via le richieste per le agevolazioni sociali: come ottenere riduzioni ed esenzione

Il Comune di Empoli ha approvato, per l’anno 2025, la manovra agevolativa sociale a favore degli utenti domestici della nuova Tariffa Corrispettiva (TARIC), in vigore dal 1/01/2023 al posto della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2025.

In tal senso, l’Amministrazione ha stabilito una serie di riduzioni tariffarie per la tariffa corrispettiva (TARIC) di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE o ISEE corrente entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno, come di seguito indicato:

- Esenzione dal pagamento del tributo (25% riduzione da applicazione bonus sociale D.P.C.M. 24/25 + 75% concesso dal Comune), per ISEE o ISEE corrente fino a € 5.000,00, da applicare alla parte fissa e variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all’art. 18 del Regolamento TARIC

• Riduzione del 55% dal pagamento del tributo (25% riduzione da applicazione bonus sociale D.P.C.M. 24/25 + 30% concesso dal Comune), per ISEE o ISEE corrente compreso tra € 5.000,01 e € 9.530,00, da applicare alla parte fissa e variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all’art. 18 del Regolamento TARIC

• Riduzione del 55% dal pagamento del tributo (concesso dal Comune), per ISEE o ISEE corrente compreso tra € 9.530,01 e € 10.000,00, da applicare alla parte fissa e variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all’art. 18 del Regolamento TARIC.

Con determinazione dirigenziale n. 574 del 16/05/2025, è stato approvato il Bando per l’agevolazione al pagamento della Tariffa Corrispettiva relativo all’anno 2025 ed il relativo modello di domanda.

Nel bando, sono indicati i requisiti per l’ammissione allo stesso, i termini e modalità di presentazione della domanda, le modalità di concessione dell’agevolazione e di formazione della graduatoria dei beneficiari e dell’elenco degli eventuali esclusi.

Gli utenti possono presentare richiesta di agevolazione a partire dal 20/05/2025 e fino alle ore 24.00 del 31/07/2025, termine ultimo. Le domande presentate in data successiva saranno escluse dal beneficio.

Ulteriori informazioni e gli allegati per presentare domanda sono rintracciabili a questo link: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Tariffa-Corrispettiva-Richiesta-agevolazioni

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa