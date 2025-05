Al via la terza edizione del bando 'Tirocini a Bottega': contributi per sei giovani nelle aziende artigiane fiorentine

Sei tirocinanti in altrettante aziende artigianali fiorentine grazie a Fondazione CR Firenze che sosterrà l’inserimento lavorativo fino a un anno. Parte il bando ‘Tirocini a bottega’ , alla sua terza edizione, il progetto a favore dello sviluppo di competenze specifiche nell'ambito del comparto dell’artigianato artistico promosso e realizzato da Fondazione CR Firenze e gestito da Associazione OMA - Osservatorio Mestieri d’Arte, in collaborazione con CNA Firenze Metropolitana e Confartigianato Imprese Firenze nel ruolo di soggetti promotori delle aziende beneficiarie.

L’iniziativa intende favorire lo sviluppo di competenze in azienda formando sul campo nuove figure professionali e favorire la creazione di nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Sono a disposizione 70 mila euro di risorse che andranno a sostenere sei micro e piccole imprese artigiane fiorentine e della Città Metropolitana di Firenze, per l’attivazione di altrettanti tirocini non curriculari finalizzati all’inserimento o reinserimento al lavoro, della durata non inferiore a 6 mesi e non superiori a 12 mesi.

L’intero plafond sarà utilizzato per erogare singoli contributi a fondo perduto fino ad un massimo di € 9.600 per singola azienda artigiana, al fine di coprire i costi derivanti dalle attività di gestione e realizzazione del tirocinio. Per il primo semestre di tirocinio, sarà corrisposto un contributo a fondo perduto pari ad € 4.800, a fronte del quale il beneficiario corrisponderà al tirocinante l’importo di € 800 mensili. Allo scadere dei primi sei mesi, in caso il beneficiario intenda prolungare il tirocinio di un ulteriore semestre, sarà corrisposto un ulteriore contributo di € 48.00, per raggiungere un interno anno di apprendimento sul campo.

La novità, rispetto alle precedenti edizioni, oltre all’aumento del contributo mensile che sale a € 800 mensili sono garantiti due ulteriori incentivi all’artigiano ospitante: trascorso il primo anno dalla data dell’assunzione del tirocinante, all’azienda sarà riconosciuto l’importo del valore della tredicesima mensilità con un massimo di € 1.500. Trascorso il secondo anno dalla data della stabilizzazione sarà riconosciuto all’azienda ospitante un ulteriore premio per l’importo del valore della tredicesima mensilità con un massimo di € 1.500.

“L’artigianato artistico soffre da tempo la mancanza di un adeguato ricambio generazionale, elemento essenziale per assicurare un futuro alle nostre eccellenze – sottolinea Gabriele Gori, Direttore Generale della Fondazione CR Firenze –. Attraverso OMA, il nostro braccio operativo sul territorio per la promozione dell’artigianato, e grazie alla collaborazione con le categorie direttamente a contatto con le imprese, vogliamo offrire ai giovani nuove opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. L’obiettivo è quello di dare nuova linfa favorendo l’incontro tra imprese e nuove energie”.

