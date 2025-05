Travolto da camion parcheggiato, muore 57enne sul lavoro. Si indaga per omicidio colposo

A Vernio un uomo di 57 anni di origine albanese con cittadinanza italiana è morto in un incidente sul lavoro. Stava scaricando materiale da un camion fermo su una strada in pendenza, quando il mezzo ha perso aderenza e lo ha travolto. La procura indaga per omicidio colposo, ha sequestrato il camion e l’area dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale per la prevenzione degli infortuni.

Notizie correlate