A Cerreto Guidi la 3° Giornata della Protezione Civile, ci sarà anche Radio Lady

Sabato 24 maggio 2025, dalle 10 alle 18, Piazza Vittorio Emanuele II a Cerreto Guidi si trasformerà in un grande spazio dedicato alla protezione civile. In occasione della 3ª Giornata della Protezione Civile, promossa dall’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, cittadini di ogni età potranno scoprire da vicino le attività svolte da chi ogni giorno lavora per la sicurezza di tutti.

Durante la giornata si alterneranno dimostrazioni operative, simulazioni di emergenza, incontri con i volontari, e momenti divulgativi a cura di Vigili del Fuoco, squadre cinofile, operatori del soccorso e volontari di protezione civile. Una vera e propria "fiera della sicurezza", pensata per informare ma anche per coinvolgere.

Grande attenzione anche ai più giovani, con percorsi esperienziali pensati appositamente per bambini e ragazzi, che potranno mettersi alla prova in mini-attività ispirate al mondo della protezione civile.

A presentare l’evento saranno Irene Rossi e Cristina Ferniani di Radio Lady 97.7, pronte ad accompagnare il pubblico tra le attività in programma.

Una giornata utile, educativa e partecipata per conoscere da vicino chi è sempre in prima linea durante le emergenze. L’appuntamento è per sabato 24 maggio a Cerreto Guidi. La sicurezza comincia da noi.

Notizie correlate