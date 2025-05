A fuoco forno microonde in hotel a Firenze, evacuate 500 persone

Nella mattina del 20 maggio, un forno a microonde ha preso fuoco in una stanza del Social Hub di viale Belfiore a Firenze, causando l’evacuazione di circa 500 persone. L’incendio, scoppiato poco dopo le 7:00, sarebbe stato provocato da una pentola di ferro inserita nel microonde.

Non si registrano feriti, nemmeno tra le due occupanti della camera (probabilmente madre e figlia), che hanno rifiutato le cure mediche. I vigili del fuoco, intervenuti con una squadra e un’autoscala, hanno spento le fiamme con un estintore a polvere e messo in sicurezza la stanza.

Dopo l’intervento, gli ospiti sono stati riaccompagnati all’interno dell’hotel. Solo alcune camere vicine, interessate dal cattivo odore, sono state temporaneamente chiuse, e gli ospiti sistemati in altre stanze. Attivato anche il piano di maxi-emergenza da parte della Asl.

"Nessun ospite o membro dello staff è rimasto coinvolto. Sono state immediatamente attivate le procedure di emergenza e avvisate le autorità competenti. L'azienda sottolinea quanto la sicurezza della sua comunità sia di primaria importanza", spiegano dalla proprietà del The Social Hub di Firenze.

"The Social Hub - così la proprietà in una nota - informa che questa mattina la struttura di Firenze Belfiore ha registrato un principio di incendio in una delle camere, causato da un uso improprio degli elettrodomestici in dotazione. La situazione è tornata rapidamente alla normalità e tutte le funzioni e servizi della struttura sono nuovamente in funzione. Gli ospiti sono potuti rientrare nelle loro camere e il coworking e gli spazi aperti al pubblico sono attivi. Sono in corso le verifiche rispetto ai danni subiti alla struttura che sembrano limitati alla camera dove ha avuto origine l'incidente"

Notizie correlate