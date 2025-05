A Montaione attivo il servizio di ritiro kit per la raccolta differenziata dei rifiuti in tabaccheria

Anche a Montaione è attivo il servizio di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata attraverso le tabaccherie convenzionate. Un’opportunità comoda e veloce che permette ai cittadini di ritirare le attrezzature necessarie per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani. Presso la tabaccheria in viale Vincenzo da Filicaia 2/A -2/B è, infatti, possibile ritirare gratuitamente i sacchi per la raccolta degli imballaggi e, dopo attivazione, i sacchi sanitari destinati alla raccolta di pannolini per bambini sotto i 3 anni e supporti igienici. Per usufruire del servizio è sufficiente presentare un documento d’identità e il proprio codice utenza, reperibile nella sezione “Account” dell’app Aliapp di Alia Multiutility, disponibile su Google Play e App Store, o sull’ultima bolletta ricevuta. Per la prima attivazione del servizio di raccolta dei sacchi sanitari, è necessario recarsi presso uno sportello Alia.

Il servizio è disponibile anche nelle altre tabaccherie convenzionate dell’area empolese (Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Montespertoli), in collaborazione con la FIT – Federazione Italiana Tabaccai.

Alia precisa, inoltre, che è sempre possibile il ritiro dei sacchi per la raccolta degli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo, presso l'ufficio URP del municipio di Montaione; lo sportello al pubblico è aperto al mattino (orario 10-13) il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, e nel pomeriggio del giovedì (15:30 – 18).

Per ulteriori necessità, come il ritiro dei contenitori per la raccolta o pratiche relative alla TARI, i cittadini possono rivolgersi anche agli sportelli integrati “Punto Alia” presenti sul territorio. Il più vicino è quello di Castelfiorentino presso l’Ecocentro, aperto il lunedì e il venerdì dalle 08:30 alle 13:00 e il martedì e il giovedì dalle 13:30 alle 18:30. L’elenco completo di tabaccherie e sportelli è sempre consultabile su Aliapp e sul sito web di Alia.

In considerazione della possibilità di accesso quotidiano al punto di consegna in tabaccheria, da oggi, martedì 20 maggio, è sospeso lo sportello Infopoint presso la sede Comunale in piazza del Municipio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.