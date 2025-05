A San Miniato nuova conferenza dell'Accademia degli Euteleti per i 550 anni dalla nascita di Michelangelo

La prossima conferenza dell'Accademia degli Euteleti che si terrà sabato 24 maggio 2025 alle ore 17,30 presso la Biblioteca Antica del Seminario Vescovile di San Miniato è dedicata alla figura di Michelangelo Buonarroti. Già lo scorso anno l'Accademia dedicò un appuntamento a Michelangelo con la conferenza della Prof. Cristina Acidini. Quest'anno in occasione dei 550 anni dalla nascita ci sarà la conferenza del Prof. Enrico Sartoni che parlerà su "Michelangelo Buonarroti: una canonizzazione laica. Per i 550 anni dalla nascita".

Michelangelo ha legato il suo nome a San Miniato nel famoso appunto autografo che testimonia il suo incontro con Papa Clemente VII.

Enrico Sartoni. Nato a Firenze nel 1980, laureato alla Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, si è specializzato diplomandosi alla scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Firenze. È Coordinatore della Segreteria Generale e responsabile degli archivi storici dell'Accademia delle Arti del Disegno. Ha collaborato e lavorato per istituzioni fiorentine, nazionali e internazionali facendo parte del Team Project dei "Travelling Seminars in Italy" per The Getty Foundation (Los Angeles, USA, 2018-2022). Ha fatto parte di numerosi comitati scientifici di mostre e manifestazioni. Si è a lungo occupato di storia delle istituzioni religiose. Ha privilegiato lo studio dell’evoluzione istituzionale dell’Accademia del Disegno e dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Fonte: Accademia degli Euteleti