Abbandoni rifiuti, a Empoli 190 controlli a aprile

L’attività di controllo nella lotta quotidiana contro gli abbandoni dei rifiuti svolta dagli Ispettori Ambientali di Alia Multiutility, del personale di Polizia Municipale, svolto in stretta collaborazione con il Servizio Ambientale del Comune, ha evidenziato anche per il mese di aprile 2025, un fenomeno che ha ancora bisogno di tanto lavoro e di impegno da parte di tutte e tutti.

Le vie interessate dai controlli sono state: via di Pratignone, via Castelluccio dei Falaschi, via dell’Olivo, via Masini, via del Pratello, piazza della Vittoria, via Amendola, via Poggio Piedi.

Abbandoni selvaggi di ingombranti, cumuli di sacchi neri, uso improprio dei cestini e delle campane di vetro, rifiuti domestici esposti senza contenitore: cattive abitudini che necessitano ancora e senza sosta di una sensibilizzazione capillare con la cittadinanza, informandola e ascoltandola, ribadendo come si devono differenziare e esporre i rifiuti, anche gli ingombranti, spiegando loro il servizio di ritiro da parte degli operatori nella speranza che il fenomeno si riduca.

Ecco i dettagli: ad aprile 2025 sono stati eseguiti 190 controlli, 357 i rifiuti ispezionati, 5 le sanzioni emesse per un valore complessivo di 750 euro.

La Polizia Municipale, invece, nel mese di aprile ha effettuato 3 sopralluoghi per abbandono di rifiuti senza esito sanzionatorio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate