Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 REGIONALE

Sconfitta casalinga per i ragazzi di Carlo Gozzi, che al PalaBetti cadono 64-68 per mano della Cerretese. Ad indirizzare la sfida è un primo quarto da incubo, che costringe i gialloblu a rincorrere per tutto il match (10-21 al 10′). A partire dalla seconda frazione la gara viaggia sui binari dell’equilibrio, ma l’Abc è chiamata agli straordinari per provare a ricucire. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 51-57, nell’ultimo quarto i gialloblu tentano il tutto per tutto, ma la rimonta si ferma a -4 e i due punti prendono la via di Cerreto.

Prossimo impegno sabato 24 maggio alle 16 sul parquet del santo Stefano Campi, ultima giornata della seconda fase.

Abc Castelfiorentino – Cerretese Basket 64-68

Tabellino: Parilla 15, Jelassi 10, Kamberaj 7, Altamore 4, Bici 12, Giglioli 14, Fiorentini 2, De Simone, Macalindong, Uci. All. Gozzi. Ass. Uci.

Parziali: 10-21, 21-18, 20-18, 13-11

UNDER 17 GOLD

Non arriva l’impresa per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaBetti cedono il passo alla capolista Cus Firenze per 59-76. Dopo un ottimo approccio, ed un primo quarto punto a punto, i gialloblu assistono al primo allungo ospite nella seconda frazione, che vale il 31-40 all’intervallo. Nella ripresa i fiorentini scavano il solco piazzando il break che indirizza la sfida (39-56 alla terza sirena), così l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il finale.

Prossimo impegno sabato 24 maggio alle 21 sul campo dell’Olimpia Legnaia, ultima giornata della seconda fase.

Abc Castelfiorentino – Cus Firenze 59-76

Tabellino: Rosi 6, Baldi 5, Fedeli 10, Costantini 17, Bufalini 14, Garbetti 2, Zampacavallo 2, Bini 3, Simoncini, Ciulli. All. Corbinelli.

Parziali: 19-23, 12-17, 8-16, 20-20

UNDER 15 GOLD

Si chiude con la sconfitta in casa della capolista Cmb Arno la stagione dei ragazzi di Eraldo Mazzuca, che sul parquet di Rignano sull’Arno si arrendono per 81-75. Ottima prestazione quella dei gialloblu, che tengono la sfida apertissima fino ad un minuto dalla sirena. Grazie ad una buona intensità sia difensiva che offensiva, l’Abc viaggia a braccetto con la prima della classe (40-35 a metà gara), peccando di qualche disattenzione di troppo nel pitturato che permette ai locali di toccare il 57-48 al terzo riposo. Nell’ultimo quarto i gialloblu ci credono e tornano fino a -1 quando parte l’ultimo giro di lancette, ma gli episodi finali premiano la capolista.

Cmb Arno – Abc Castelfiorentino 81-75

Tabellino: Pagliai 22, Di Carlo 10, Bertelli 21, Capuana 2, Profeti 7, Paniccià 11, Bufalini 2, Di Vilio, Pirrone, Capocchini, Bianchi, Barnini. All. Mazzuca.

Parziali: 19-10, 21-25, 17-13, 24-27

UNDER 13 REGIONALE

Una vittoria ed una sconfitta il ruolino di marcia dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, che al PalaBetti si prendono il match contro Valbisenzio (49-48), ma cadono a Firenze sponda Pino (54-34). Gara adrenalinica quella contro Valbisenzio che, dopo una prima parte scivolata via a suon di break e contro break, si decide soltanto in volata, con i gialloblu bravi a restare concentrati nei momenti in cui la palla scotta davvero. Tutta di rincorsa, invece, la sfida fiorentina, con il Pino che mette la testa avanti nel primo quarto per poi dare la sterzata decisiva al rientro dall’intervallo.

Prossimo impegno domenica 25 maggio alle 11:30 al PalaBetti contro Firenze 2, ultima giornata della seconda fase.

Abc Castelfiorentino – Cmb Valbisenzio 49-48

Sono scesi in campo: Costa, Sordi, Lisi Marzuoli, Allegra, Bagnoli, Battaglia, Profeti, Galli, Bargigli, Cetti, Scarscelli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

Parziali: 11-17, 19-11, 3-6, 16-14

Pino Firenze – Abc Castelfiorentino 54-34

Sono scesi in campo: Costa, Lisi, Marzuoli, Iori, Allegra, bagnoli, Battaglia, Profeti, galli, Bargigli, Sardelli, Scarscelli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

Parziali: 17-9, 11-13, 15-8, 11-8

UNDER 15 FEMMINILE

Altra gara in salita per le ragazze di Alberto Ciampolini, che al PalaGilardetti vedono passare il Pistoia Basket Junior per 50-69. Il primo quarto segna la gara, con le ospiti che scappano sul +11 dopo dieci giri di cronometro (9-20). Nella seconda frazione le gialloblu provano a tornare a contatto, ma nella ripresa Pistoia amministra e chiude i giochi.

Prossimo impegno domenica 25 marzo alle 11:30 al PalaGilardetti contro Baloncesto, ultima giornata della terza fase.

Basket Castelfiorentino – Pistoia Basket Junior 50-69

Tabellino: Zenarti, Ciampolini, Mancini, Jahelezi N., Murati, Montanelli, Panzani, Dainelli, Jahelezi S., Fontanelli, Latini. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 9-20, 17-16, 9-14, 15-19

MINIBASKET

Nel weekend gialloblu arrivano una vittoria ed una sconfitta, entrambe contro i fiorentini della Sancat: successo interno per gli Aquilotti Big 2014 di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi, sconfitta amara, invece, per gli Esordienti 2013 di Alberto Ciampolini e Giovanni Corbinelli. Pomeriggio di festa, infine, per i Pulcini 2018 di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong, protagonisti della tappa 3c3 organizzata da Valdisieve, che ringraziamo per l’ospitalità.

Nel prossimo fine settimana, chiusa la regular season, gli Esordienti saranno impegnati nella final four in programma al PalaCosmelli di Livorno, mentre gli Aquilotti Big 2014 prenderanno parte al “Torneo del Leone” organizzato dal Poggibonsi Basket, che ringraziamo per l’invito. Sabato 24 maggio, a partire dalle ore 15:30, al PalaGilardetti andrà in scena una tappa del progetto federale “We want to play basket“, riservato alle bambine nate negli anni 2014/2015, mentre domenica 25 maggio, dalle ore 15 alle 19, i Pulcini 2018 ospiteranno una tappa casalinga 3c3 al PalaBetti.

