Al via il secondo turno playout che deciderà chi tra Abc e Crocetta resta in serie B

L’Abc Solettificio Manetti si prepara alla seconda, e decisiva, sfida per la salvezza. Dopo aver lasciato a Cecina la prima chance di mantenere la categoria, adesso la permanenza in serie B Interregionale passa dalla serie contro il Don Bosco Crocetta Torino, a sua volta uscito sconfitto in gara-3 dal Campus Varese.

Anche stavolta i ragazzi di Samuele Manetti non potranno contare sul fattore campo, con l’eventuale “bella” in programma a Torino in virtù della classifica finale della seconda fase, che ha visto l’Abc chiudere al decimo posto e il Don Bosco Crocetta in sesta posizione.

Si partirà sabato 24 maggio, con il primo atto della serie in programma alle ore 21 al PalaBallin di Torino, per poi replicare mercoledì 28 maggio, sempre alle 21, al PalaBetti. In caso di parità dopo le prime due giornate, si tornerà a Torino sabato 31 maggio per la decisiva gara-3.

“Ovviamente c’è amarezza per non essere riusciti a chiudere la serie con Cecina – attacca coach Samuele Manetti -, perchè nonostante le difficoltà con cui stiamo convivendo da oltre un mese causa infortuni, siamo andati ad un tiro dalla salvezza contro una squadra lunga e di esperienza. Nella serie con Torino dovremo ripartire dal cuore e dalla mentalità che abbiamo visto domenica, consapevoli che ci salveremo soltanto in trasferta. Crocetta è una squadra con tanti giovani di livello che hanno raggiunto le finali nazionali Under 19, integrata da alcuni senior esperti di questa categoria. Una squadra che gioca con grande intensità in difesa e a ritmi alti in attacco, contro la quale dovremo essere bravi a livello tecnico e tattico, prepararci a durare fatica, a giocare sui contatti e a saper gestire la tensione. Siamo due squadre che ormai si conoscono – conclude il tecnico -, la salvezza passerà dalla capacità di trovare tutte le risorse mentali e fisiche, oltre alle soluzioni tecnico-tattiche, per giocare le partite più efficaci in base alle nostre caratteristiche”.

Due squadre che partono dall’1-1 della seconda fase: all’andata a Castelfiorentino l’Abc si è imposta per 80-53, mentre nella gara di ritorno a Torino Crocetta ha chiuso i giochi sul 78-55. Due passivi pesanti, in cui fondamentale è risultato, in entrambi i casi, proprio il fattore campo, elemento su cui stavolta i gialloblu non potranno contare. A maggior ragione sarà dunque necessario compattarsi e fare quadrato, trovando proprio nel gruppo quelle risorse fisiche e mentali richieste da coach Manetti, alle quali è appesa la permanenza in serie B.

