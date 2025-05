A San Miniato, dal 23 maggio al 15 giugno, all’Orcio d’oro la mostra di Andrea Simoncini.

Andrea Simoncini arriva a San Miniato, dopo una serie di mostre importanti, realizzate in giro per l’Italia, ad esempio quella nello straordinario spazio del Caffè della Loggia, sotto San Miniato al Monte, davanti alla splendida visione di Firenze e l’altra realizzata nell’importante Galleria della Soffitta a Sesto Fiorentino.

La mostra dell’Orcio indaga su “Storie che riempiono la Storia”, l’arte – in particolare – è vista dall’interno, con una specie di replica di varie tecniche espressive attraversate dalla storia dell’arte. Per fare un solo esempio, opere di pittura informale sono riprodotte all’interno di un quadro che invece è svolto secondo una sorta di realismo fantastico, con evidenti risultati espressivi. Anche qui c’è il gioco intelligente che si diverte con la Storia, anche quella dell’arte, con approdi di grande interesse. Questo e naturalmente altro, viene sottolineato nell’importante introduzione critica di Gabriella Angelini, membro della prestigiosa Accademia delle Arti del Disegno, fondata da Giorgio Vasari. Alla mostra si legano due eventi di grande interesse, domenica primo giugno alle ore 16 e 30, Anna Dimaggio presenterà un eccezionale spettacolo per bambini, ragazzi e anche adulti, intitolato “Giochiamo con Dante” e ispirato al mondo fantasy della Divina Commedia, la prima storia popolata da mostri e animali davvero favolosi. Mentre il 6 giugno alle ore 21 e 30 avremo “Acqua pietra sacralità”, una serata dedicata all’ultimo libro di Franca Bellucci (edizioni ETS, 2025), intorno all’antico oratorio del Loretino, nel palazzo comunale di San Miniato, all’origine del SS. Crocifisso, che si trova a poche decine di metri di distanza.

“Testimonianza del passato… maestra di vita – così esordisce Gabriella Angelini, citando Cicerone. “La storia si compone di storie – continua la critica -, di pensieri e di azioni, di luoghi e di vite. Una molteplicità di elementi su cui si concentra e spazia l’interesse di Andrea Simoncini”. In effetti l’artista usa nelle sue opere la Storia con la esse maiuscola per aprire una serie di scansie, di luoghi più distanti dalla conoscenza, anche la riproduzione, a volte, di opere del passato, diventa chiave di comprensione del mondo; Simoncini non cerca semplicemente di restituire le fisionomie e le opere di Dante o di Michelangelo, ridà loro vita all’interno del quadro, si capisce che il pittore non si limita alla citazione, va alla ricerca dell’anima dei personaggi, alla ricerca anche di se stesso e dell’umanità che entra a testa alta nella storia.

Fonte: Ufficio stampa