Balconevisi, Filo Rosso: "Manutenzione assente all'esterno della scuola"

Proprio durante l'ultima consulta della Valdegola il sindaco Giglioli ha più volte richiamato l’attenzione sul progetto del polo scolastico 0-6 nella frazione di Balconevisi, presentandolo come uno dei fiori all’occhiello della sua amministrazione. Un’iniziativa che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe qualificare l’offerta educativa del territorio. Tuttavia, la realtà che famiglie e cittadini si trovano quotidianamente ad affrontare è ben diversa, e profondamente deludente.

Proprio a Balconevisi, nella scuola dell’infanzia destinata a diventare parte integrante del futuro polo 0-6, i bambini sono costretti a rimanere all’interno della struttura, impossibilitati a svolgere attività all’aperto. Il motivo? La completa assenza di manutenzione degli spazi esterni: l’erba alta, i giochi inutilizzabili e la vegetazione incolta rendono il giardino impraticabile e pericoloso. Non si tratta di un episodio isolato, ma dell’ennesima dimostrazione di una gestione approssimativa e disattenta del patrimonio scolastico comunale.

Appare quindi evidente l’incoerenza tra i proclami del sindaco e le azioni della sua amministrazione: si parla di grandi progetti futuri, ma non si riesce a garantire nemmeno il minimo indispensabile nel presente. È legittimo pensare al domani, ma è doveroso prendersi cura dell’oggi. Le famiglie non chiedono visioni astratte o opere da campagna elettorale: chiedono scuole sicure, accoglienti e funzionanti, a partire dalle cose più semplici come un giardino pulito e fruibile.

E tutto questo avviene mentre il Comune dispone di un avanzo di amministrazione significativo, che potrebbe essere utilizzato per risolvere con prontezza situazioni come quella di Balconevisi. Le risorse ci sono, ma manca la volontà politica di investirle nelle reali priorità della comunità.

Un’amministrazione credibile si misura non con gli slogan, ma con la capacità di affrontare i problemi concreti e quotidiani. È su questo terreno che ci attendiamo risposte, e non su annunci che rischiano di rimanere lettera morta.

Veronica Bagni Filo Rosso - San Miniato

