Buy FoodToscana, iscrizioni aperte fino al 13 giugno per partecipare all’edizione numero 7

Aperto l’avviso (fino al prossimo 13 giugno) per fare domanda di partecipazione all’edizione numero 7 di Buy Food Toscana. L’evento, dedicato ai prodotti agroalimentari di eccellenza della Toscana è in programma il 22 e 23 ottobre prossimi al Palaffari a Firenze ed è promosso da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze ed organizzato da Fondazione Sistema Toscana e PromoFirenze.

Momento chiave della vetrina del gusto made in Tuscany gli incontri B2B tra i buyer stranieri e le aziende agricole toscane che saranno selezionate attraverso l’avviso. Una due giorni per diffondere e consolidare la conoscenza della qualità delle migliori produzioni agroalimentari toscane, attraverso eventi mirati ed iniziative collaterali.

L’avviso si rivolge alle imprese iscritte in qualità di operatori al relativo organismo di controllo, che commercializzano prodotti DOP/IGP della Toscana. Ammesse anche le imprese che producono e commercializzano prodotti in cui le DOP/IGP toscane ne siano ingredienti, purché con valorizzazione del nome in etichetta, a quelle concessionarie del marchio di certificazione ‘Agriqualità’, che producono e commercializzano prodotti certificati biologici, prodotti PAT – Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Toscana, prodotti a marchio Prodotto di Montagna.

La richiesta per partecipare può essere inviata solo online, utilizzando la piattaforma http://regionetoscana.crmcorporate.it/ alla sezione ‘Eventi” – BuyFood Toscana 2025’. Per utilizzare la piattaforma e quindi inviare la richiesta di partecipazione è necessario prima essere registrati alla piattaforma stessa, al seguente collegamento https://regionetoscana.crmcorporate.it/recupera_password.php

Maggiori informazioni su https://www.regione.toscana.it/-/buyfood-toscana-2025-firenze-22-e-23-ottobre-2025

Fonte: Regione Toscana