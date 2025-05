Castelfranco abbandona la Lega delle Autonomie Locali

L'amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto decide di portare il comune fuori della Lega delle Autonomie Locali, l'associazione a cui aderiscono alcuni enti tra cui comuni, province, regioni, comunità montane che dovrebbe favorire la valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali. Una decisione maturata durante l'ultima giunta comunale e votata all'unanimità da tutti gli assessori della “squadra” Mini in una logica di razionalizzazione della spese ed eliminazione di tutte quella adesioni che si sono stratificate nel corso del tempo, andando a creare dei doppioni infruttuosi. “In realtà il nostro comune è già iscritto a Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e AnciTel, che si occupa dell'aggiornamento tecnologico e delle nove tecnologie nei comuni” spiega il sindaco Fabio Mini. “Le due associazioni di enti locali di riferimento nazionale – continua Mini -, per altro molto attive in Toscana e ci garantiscono un buon livello di servizi, quindi non ci sembrava utile continuare a mantenere una doppia iscrizione anche a una seconda associazione che per altro va veramente a sovrapporsi con Anci. Così abbiamo valutato da quale delle due uscire e abbiamo deciso di lasciare la Lega delle Autonomie Locali, sentendoci più garantiti e meglio rappresentati da Anci che anche in termini di adesioni è sicuramente un raggruppamento molto più grande. Con questa operazione per altro abbiamo anche raggiunto lo scopo di fare attuare un piccolo risparmio all'Ente comunale, rappresentato dalla quota di adesione alla Lega delle Autonomie Locali”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

