CNA Empolese Valdelsa si presenta, prima assemblea pubblica agli Agostiniani

Si è svolta ieri sera, nella cornice del Chiostro e Cenacolo degli Agostiniani a Empoli, la prima assemblea pubblica del nuovo gruppo dirigente di CNA Empolese Valdelsa, guidato dal presidente Andrea Panchetti. Un’occasione per illustrare alla comunità, alle istituzioni e agli stakeholder del territorio le linee di mandato e la visione strategica della nuova presidenza.

L’incontro ha visto la partecipazione del sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, dell’assessore alle attività produttive e commercio Adolfo Bellucci, del presidente di CNA Firenze Metropolitana Giacomo Cioni, del presidente uscente e dei coordinatori di CNA Empolese Valdelsa Fabio Bianchi, Marco Goretti e Valentina Cantini. Presenti anche i rappresentanti delle principali associazioni di categoria locali: Confindustria, Confesercenti e Confartigianato.

Andrea Panchetti sarà affiancato da un gruppo di delegati composto da Andrea Barducci, Fabio Bianchi, Arturo Bonaiuto, Andrea Caponi, Noemi Giannelli, Marco Martini, Marco Mazzoli, Luigi Micheli, Matteo Mirenda, Monica Raimondo, Angela Sesoldi, Gianpaolo Stefanelli e Fabio Ticciati.

Nel corso dell’assemblea, Panchetti ha ribadito i valori e le priorità che guideranno il suo operato, con l’obiettivo di rendere CNA sempre più vicina agli imprenditori. “La nostra sarà un’associazione aperta, dialogante, radicata nei territori. Intendo proseguire con uno stile fatto di ascolto diretto e presenza costante, incontrando gli imprenditori in tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa, non solo nei centri principali. CNA deve esserci, fisicamente e concretamente, dove si fa impresa. Un confronto continuo che coinvolgerà anche tutte le amministrazioni comunali del territorio, perché il dialogo con le istituzioni locali è fondamentale per costruire insieme risposte efficaci ai bisogni del mondo produttivo” ha dichiarato Panchetti.

Tra i temi centrali del mandato anche il rapporto con la scuola e la formazione. “Vogliamo rafforzare i legami già attivi e creare un sistema stabile, a livello provinciale e regionale, che permetta alle imprese di accogliere studenti in stage, far conoscere i mestieri artigiani e avvicinare i giovani al mondo dell’impresa. È un passo necessario anche per affrontare il problema del ricambio generazionale” ha spiegato il neo presidente.

Ampio spazio anche al tema dell’energia, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’efficienza. “Intendiamo lavorare con determinazione per accompagnare le imprese nella costituzione di comunità energetiche locali e per fornire strumenti di consulenza qualificata sul fronte del risparmio energetico, oggi più che mai una leva competitiva fondamentale” ha sottolineato Panchetti.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai settori della moda e della meccanica, comparti strategici per l’identità produttiva dell’Empolese Valdelsa che oggi si trovano ad affrontare criticità strutturali. “Intendiamo rafforzare il nostro impegno accanto alle imprese di questi settori – ha dichiarato Panchetti – mettendo in campo azioni concrete e mirate. CNA farà la sua parte per accompagnare il rilancio e la trasformazione di filiere che rappresentano un patrimonio di competenze, storia e valore economico per il nostro territorio”.

Con 16.380 imprese attive, l’Empolese Valdelsa rappresenta il 18% dell’intero tessuto imprenditoriale della Città Metropolitana di Firenze. Qui si contano oltre 59.000 addetti, pari al 15% del totale metropolitano: una realtà produttiva solida, motore occupazionale e punto di riferimento per la crescita economica dell’intera area metropolitana.

CNA è presente sul territorio con 4 sedi e 55 dipendenti. Vi aderiscono circa 1.800 imprese. Una rete capillare che permette all’associazione di mantenere un rapporto diretto e costante con le realtà produttive locali, offrendo rappresentanza, consulenza e servizi in ogni fase della vita d’impresa.

Fonte: Cna - Ufficio stampa

