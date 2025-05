Conclusa a Pisa la decima tappa del Giro D'Italia: vince l'olandese Hoole. Domani partenza da Viareggio

Pisa ha accolto oggi, 20 maggio, la decima tappa a cronometro del 108esimo Giro d’Italia: una cronometro individuale lunga 28,6 chilometri. I corridori sono partiti da Lucca alle 13:15 terminando in Piazza dei Miracoli a Pisa. A tagliare per primo il traguardo è stato l’olandese Daan Hoole, ma il messicano Isaac del Toro mantiene il primo posto e la maglia rosa. Domani, 21 maggio, la corsa riprenderà con l’undicesima tappa, da Viareggio a Castelnovo ne' Monti.

Il sindaco Michele Conti sulla propria pagina Facebook ha salutato l'arrivo del giro: "La carovana rosa è arrivata a Pisa! Non solo sport ma passione, tradizione, festa di popolo. Viva il Giro d'Italia!"

Ai saluti di Conti si aggiungono quelli di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, che commenta: “Pisa vestita di rosa è ancora più bella. Assistere all’arrivo dei corridori qui in piazza dei Miracoli è uno spettacolo magnifico, che tocca il cuore. Questo è lo sport della gente, delle strade e dei borghi che unisce la bellezza dei territori e parla a tutto il mondo. Da qui, con l’affetto e l’orgoglio di tantissimi tifosi, voglio lanciare un messaggio chiaro: investire nello sport è il modo migliore per costruire futuro e opportunità”.

“Sono convinto che lo sport system sia un settore essenziale per lo sviluppo del sistema economico regionale e nazionale. Come Toscana abbiamo investito tanto sull’impiantistica e continuiamo a sostenere il settore perché lo sport è socialità, condivisione e salute. È dimostrato che permette al sistema economico di risparmiare: se si è in salute i costi sanitari diminuiscono e anche l’impatto sociale su categorie a rischio o in difficoltà si riduce” continua il presidente che aggiunge: “Questa decima tappa del Giro deve essere uno stimolo a promuovere iniziative simili che fanno crescere i territori e aumentano la conoscenza delle nostre bellezze storiche ed artistiche nel mondo” conclude Mazzeo.

Ordine d'arrivo

1 - Daan Hoole (Lidl-Trek) - 28.6km in 32'30", media di 52.800 km/h

2 - Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) a 7"

3 - Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) a 10"

La classifica generale

1 - Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)

2 - Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) a 25"

3 - Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) a 1'01

Notizie correlate