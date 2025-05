Donna scomparsa a Prato, avrebbe confidato: "Se mi trovano mi ammazzano"

Maria Denisa Adas, una donna di 30 anni di origine romena residente a Roma, è scomparsa a Prato dal 15 maggio. Da quanto ricostruito dagli inquirenti sarebbe arrivata in città per motivi di lavoro come escort e aveva preso alloggio in un residence. La madre ha denunciato la sua scomparsa il 16 maggio. Nella stanza dove alloggiava sono stati ritrovati parte dei suoi bagagli, mentre la sua auto, una Fiat 500, è sempre parcheggiata nel cortile del residence.

Un testimone ha riferito agli inquirenti di aver ascoltato una telefonata in cui Maria Denisa avrebbe detto: "Se mi trovano mi ammazzano". Questa conversazione sarebbe avvenuta durante il suo soggiorno a Prato. Le autorità hanno ricostruito che giovedì sera un cliente era uscito dal residence intorno alle 20:45, ma non escludono che un altro cliente possa averla raggiunta dopo.

Inoltre, gli inquirenti stanno esaminando una chat che la donna usava per comunicare con altre escort, sospettando che potrebbe essere stata alterata o clonata, il che complicherebbe ulteriormente le indagini. Al momento, non ci sono tracce certe di Maria Denisa dalla sera della sua scomparsa, e le ricerche proseguono.