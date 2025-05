Elezioni regionali, Pd: "Clima positivo al primo confronto per costruire la futura coalizione"

"Gli incontri di questa mattina con Europa Verde e Italia Viva hanno concluso questo primo giro di confronto insieme alle forze politiche con cui il Partito democratico della Toscana vuole costruire la futura coalizione in vista delle elezioni regionali - afferma in una nota il portavoce del Pd Toscana Diego Blasi - Le sensazioni sono positive e c'è fiducia. Certo, mettere insieme storie e biografie diverse non è immediato. Ma questa è la strada giusta per vincere in Toscana e nel Paese. L'obiettivo è difendere con le unghie e con i denti le conquiste di questi cinque anni e introdurre elementi di innovazione per aprire una nuova stagione politica".

"L'obiettivo del lavoro di queste settimane, come già sottolineato dal segretario regionale Fossi, è quello di costruire l'alternativa, partendo proprio dalla Toscana, al governo Meloni - continua Blasi -, perché la nostra regione può e deve rappresentare la vera novità politica della prossima tornata elettorale".

"Nei prossimi giorni il Partito democratico della Toscana farà una proposta alle forze politiche con cui sono avvenuti i confronti - conclude Blasi -. È questo il percorso che abbiamo scelto per definire le tappe necessarie alla costruzione di una coalizione larga. Un lavoro che passa dalla definizione di un progetto politico capace di tenere conto di tutte le sensibilità e quindi anche dalla scelta condivisa su chi dovrà rappresentarlo".

Fonte: Ufficio stampa