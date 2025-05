Empoli in lutto per la scomparsa di Lido Mancini

Empoli piange la scomparsa di Lido Mancini, un nome noto dell'associazionismo e del calcio locale. È stato per lungo tempo presidente del Circolo Arci Marcignana-Empoli, ma la sua figura è legata anche all'Empoli Calcio, di cui è stato una colonna per il settore giovanile per molti anni assieme all'amico-collega Mario Menconi.

"È con grande dolore che salutiamo Lido Mancini, storico presidente del Circolo Arci Marcignana-Empoli. Lido è stato un dirigente sempre disponibile, attento ai bisogni del suo circolo e della sua comunità. Una persona dalla grande umanità, che ha saputo affiancare la responsabilità di un ruolo che ha ricoperto per decenni all’apertura verso i giovani e verso le diverse istanze del territorio. Con Lido perdiamo un punto di riferimento fondamentale, ma sappiamo che il circolo e la frazione potranno contare sulla forza di un gruppo dirigente che attorno a lui si è formato. Come Comitato Arci Empolese Valdelsa ci stringiamo attorno alla famiglia e ai cari nel cordoglio" scrive l'Arci Empolese Valdelsa.

Così Alessio Mantellassi, sindaco empolese: "Caro Lido, Grazie per quello che hai fatto per la tua comunità. Per Marcignana. Per la tua casa del popolo. Grazie per aver camminato con noi. Un forte abbraccio alla famiglia di Lido Mancini".