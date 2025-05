Fine maggio all’insegna del minibasket a Castelfiorentino

Due fine settimana dedicati al minibasket a Castelfiorentino. Sabato 24 maggio (ore 15.30) appuntamento al PalaGilardetti (via XXVI aprile), che ospiterà una tappa del progetto “We want to play basket”, promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro con l’obiettivo di diffondere questa pratica sportiva tra le giovanissime nate negli anni 2014/2015. In campo si svolgeranno diverse mini partite, disputate da squadre di bambine (4 contro 4) tesserate nelle varie società della Toscana.

Le giovani atlete saranno mescolate tra loro, nell'ottica di promuovere il gioco-sport minibasket. Al termine sarà consegnato a ciascuna un attestato ricordo della giornata da parte della società.

Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno è invece in programma il 27° Trofeo dell'Amicizia, evento conclusivo della stagione minibasket dell'Abc Castelfiorentino, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro con il patrocinio del Comune.

La manifestazione, riservata alla categoria Aquilotti 2014 (ammessi 2015), vedrà protagoniste al PalaBetti di viale Roosevelt e al PalaGilardetti di via XXV Aprile otto squadre provenienti da tutta la Toscana. La formula del torneo prevede due gironi all'italiana, al termine dei quali si terranno la semifinali incrociate e le finali 1-8 posto.

“Un doppio fine settimana dedicato al minibasket – osserva il ViceSindaco con delega allo Sport, Fabio Tinti – con due appuntamenti che hanno caratteristiche diverse ma che rappresentano entrambi una conferma preziosa dell’impegno profuso dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dall’ABC castellana di promuovere questo sport tra le nuove generazioni”

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino