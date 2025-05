'Frammenti di futuro. Ricordi di donne e uomini del Novecento', la presentazione a San Miniato

La Biblioteca "Luzi" di San Miniato ospiterà domenica 26 maggio alle ore 18.00, presso l’ex frantoio, la presentazione del libro Frammenti di futuro. Ricordi di donne e uomini del Novecento (ed. Pendragon) di Federica Montevecchi.

Il volume, ispirato nello stile al Je me souviens di Georges Perec, si presenta come un mosaico di memorie raccolte negli anni Novanta: ricordi di donne e uomini che hanno segnato il Novecento italiano e internazionale in ambiti diversi. Attraverso brevi frammenti autobiografici, l’autrice invita a riflettere sull’importanza della memoria e sul legame tra passato, presente e futuro, partendo dall’esperienza quotidiana.

Nel corso dell’incontro, dialogherà con l’autrice Federica Antonelli, dell’ufficio stampa del Comune di San Miniato. Sono previsti inoltre i saluti istituzionali del Sindaco Simone Giglioli e dell’Assessore alla Cultura Matteo Squicciarini.

L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Un’occasione preziosa per riscoprire, attraverso la memoria individuale e collettiva, le radici del nostro tempo.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

Notizie correlate