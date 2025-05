Fucecchio, ancora disagi per l’accesso al parco di San Pierino: Forza Italia sollecita il Comune

Forza Italia Fucecchio torna a denunciare la mancanza di accessibilità del giardino pubblico di via Mazzone, a San Pierino. Dopo una prima segnalazione inviata oltre un mese fa al Comune, rimasta senza riscontro, il gruppo ha inoltrato una nuova nota, lamentando l’assenza di interventi e risposte.

"Sono trascorsi più di trenta giorni dalla nostra segnalazione al Comune di Fucecchio inerente le problematiche per l’accesso alle persone che si muovono con la sedia a rotelle al giardino pubblico in via Mazzone a San Perino, ed al momento non abbiamo ricevuto alcun riscontro", scrive il gruppo locale di Forza Italia.

Nel mirino della critica c’è la decisione dell’amministrazione di chiudere uno degli accessi al parco, ritenuto più comodo e sicuro, sostituendolo con una sbarra che obbligherebbe le persone con disabilità a percorrere circa 600 metri per raggiungere un’altra rampa, giudicata non conforme e pericolosa. "Dispiace ancora di più prendere atto che, nonostante la questione sia nel frattempo divenuta di dominio pubblico, l'inconveniente lamentato continua a persistere", prosegue la nota.

Il gruppo segnala inoltre che il cancello in questione sarebbe aperto solo in coincidenza con attività sportive, rendendo incerto l’accesso quotidiano. "Ci domandiamo quindi chi può 'arrogarsi' il potere di escludere dalla fruizione di questo spazio una categoria di persone svantaggiate, e se ciò è stato deciso direttamente dall’amministrazione o concordato con essa".

Forza Italia solleva dubbi anche sulla sensibilità politica mostrata in merito alla vicenda. "È possibile che in un paese civile coloro che si muovono con la sedia a rotelle per passare qualche ora in uno spazio di tutti debbano sperare che qualcuno quel giorno abbia aperto il cancello oppure devono tornarsene a casa?", si legge nel comunicato, che conclude con l’auspicio di un intervento celere.

Delusione viene espressa anche per il silenzio del consigliere regionale Iacopo Melio: "Siamo inoltre rimasti delusi di non aver avuto nessun riscontro da parte del consigliere regionale Iacopo Melio che si occupa proprio di queste problematiche. Speravamo in un suo interessamento anche per quanto concerne i due impianti di risalita (monta scale e scala mobile) del parcheggio dell'ospedale lato via Sottovalle fuori uso da diversi anni".

Il gruppo ringrazia invece il difensore civico della Regione Toscana per essersi "attivato da subito con l’amministrazione comunale tramite il garante comunale dei diritti dei disabili -, e afferma di attendere risposte -. Ovviamente non pensiamo lontanamente che il mancato interessamento sia riconducibile a motivi di carattere politico, in quanto i diritti delle persone fragili non dovrebbero avere colorazioni politiche", conclude la nota.