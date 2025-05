Il sindaco di Montelupo Simone Londi in visita alle imprese del territorio

Tradizione, passione, innovazione e sviluppo. Sono questi i tratti distintivi emersi dalle visite che il Sindaco di Montelupo Fiorentino, Simone Londi, ha effettuato presso alcune aziende del territorio. Un’iniziativa che si inserisce in un percorso di ascolto e confronto ormai giunto alla sua settima tappa, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra amministrazione e mondo imprenditoriale e promuovere lo sviluppo economico locale.

Questa settimana il Sindaco ha incontrato sei realtà produttive, diverse per settore e dimensioni, ma accomunate da un forte spirito imprenditoriale e da una grande passione per il proprio lavoro.

Scardigli e Ghini è un punto di riferimento nel settore della tappezzeria. Nata dalla determinazione e dall’entusiasmo di Manuela, Massimo e Roberto, l’azienda ha mosso i primi passi nei mercati locali, per poi trasferirsi nel 1992 in un negozio. Oggi è un’impresa a conduzione familiare con una decina di dipendenti e offre lavorazioni su misura per privati e professionisti, con un’attenzione particolare alla qualità e alla personalizzazione dei prodotti.

Bonair Viaggi opera da oltre trent'anni nel settore del turismo organizzato. L’agenzia si distingue per l’affidabilità, la disponibilità e la flessibilità nell’offerta di viaggi, crociere ed esperienze su misura. Un punto di riferimento per chi cerca professionalità e passione nella pianificazione delle proprie vacanze. Attualmente l’azienda impiega quattro dipendenti.

Filamore rappresenta l’eccellenza nella produzione di filati naturali. L’intero processo produttivo avviene in Toscana, nei pressi di Prato, e coinvolge diverse aziende specializzate, dalla selezione delle materie prime – come merino, mohair, seta e alpaca – fino alla filatura e alla tintura. Un percorso articolato che richiede circa due mesi e che consente di ottenere filati di altissima qualità, apprezzati in tutto il mondo.

Labella Studio è un moderno centro di produzione musicale di 120 mq, animato da corsi, produzioni, prove e incontri tra artisti e professionisti del settore, come ad esempio la cantante Emma Nolde. La struttura ospita uno studio di registrazione e opera come etichetta discografica ed editore. Tra le attività principali ci sono anche la didattica e la formazione in ambito musicale, con corsi di tecnico del suono, mixaggio, mastering, produzione e software musicali.

Paci Paolo Siderurgica è una realtà solida e ben radicata, attiva nel settore della distribuzione di materiali siderurgici. Fondata da Paolo Paci e oggi guidata insieme ai figli e a un team con più di 30 dipendenti, l’azienda ha tre filiali – a Montelupo Fiorentino, Cerreto Guidi e Figline Valdarno – mentre la sede legale e il magazzino centrale si trovano nel Comune di Montelupo. Un esempio di impresa in costante crescita e profondamente legata al territorio.

Towant è un’agenzia specializzata nell'organizzazione di eventi informali e non convenzionali rivolti agli studi di architettura. Collabora con importanti brand del design e testate editoriali, creando un network selezionato tra studi di progettazione, aziende partner, stampa e operatori del settore. Si propone come partner strategico per le aziende del design e per gli studi di architettura, offrendo progetti condivisi o personalizzati, oltre a servizi di comunicazione e relazioni pubbliche mirate.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa