Incidente all'entrata della Fi-Pi-Li a Empoli in direzione Pisa. Rallentamenti nel tratto

Incidente questa sera in Fi-Pi-Li, allo svincolo di Empoli centro in direzione Pisa in prossimità dell'entrata, dove un mezzo si sarebbe ribaltato. Sul posto, alle 20 circa, sono intervenute quattro ambulanze inviate dal 118, gli operatori del servizio di gestione della superstrada e i vigili del fuoco di Empoli. Quattro le persone assistite, trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Tra queste ci sarebbe un ferito trasportato in codice rosso.

Segnalati rallentamenti nel tratto di empolese, in direzione mare.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

