Fine-Vita: un confronto su etica, morale e diritto al Circolo ACLI di Montecalvoli

Seconda serata culturale dell'iniziativa "RitroviAMOci a MONTECALVOLI", che prevede una serie di incontri di attualità organizzate dall'Associazione Per Montecalvoli. Fine-Vita: al confine tra il vivere e il morire. Salute, autodeterminazione, dignità.

La serata, in collaborazione con il Comune di S. Maria a Monte (PI) e con il Comitato per l'Etica nella Clinica (ComEC) dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest e la Consulta di Bioetica (sezione Pisa-Livorno), si svolgerà giovedì 22 maggio alle ore 21.15 presso il Circolo ACLI Via Indipendenza, 27 a Montecalvoli S. Maria a Monte (PI).

L'incontro informativo è finalizzato a sollecitare la riflessione sui molti aspetti e sulle molte criticità etiche, morali e legali che implica trovarsi al confine tra il vivere e il morire, in particolare per le tante persone che si trovano in una condizione di malattia cronica non reversibile.

Oltre a Daniele Agasucci, Presidente dell'Associazione per Montecalvoli, saranno presenti a portare il loro contributo:

Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio della Regione Toscana

Gaia Marsico, Esperto in bioetica, Consulta di Bioetica, Coordinatrice ComEC

Claudio Rasetto, Medico anestesista palliativista, ComEC

Michela Zanetti, Neuropsicologa psicoterapeuta, Coord. CDCD Apuane, ComEC

Vista l'importanza e l'attualità del tema trattato, la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Ufficio Stampa

