Julian Assange e libertà dell'informazione, a Empoli la presentazione del libro di Stefania Maurizi

Sabato 24 maggio alle ore 16.30, presso Palazzo Pretorio a Empoli, la giornalista e scrittrice Stefania Maurizi presenterà la versione aggiornata del suo libro "Il potere segreto - perché vogliono ancora distruggere Julian Assange e Wikileaks". L'opera di Maurizi esplora in profondità il caso Julian Assange, evidenziando le implicazioni globali sulla libertà di stampa e sul diritto all'informazione. Con questa edizione aggiornata, l'autrice aggiunge nuovi dettagli e riflessioni sulle vicende legate al caso Assange, che continuano a sollevare interrogativi sui rapporti tra potere e trasparenza.

L’evento assume una particolare rilevanza in questi anni di guerra globale, dove l'informazione plurale e libera è continuamente messa a dura prova. La vicenda di Assange non rappresenta soltanto un caso isolato, ma diventa uno specchio attraverso cui interrogarsi sulla relazione tra informazione e potere. Quali sono le sfide che giornalisti e cittadini affrontano per accedere a notizie veritiere? Come può il potere nascondere o manipolare le informazioni? Questi interrogativi sono più che mai urgenti e meritano una discussione profonda.

In dialogo con Stefania Maurizi ci sarà Matteo Bortolon, autore di innumerevoli articoli di politica economica per La Fionda e il Manifesto, che arricchirà il dibattito con le sue osservazioni e domande critiche. I partecipanti avranno così la possibilità di dialogare con i relatori e di riflettere su questioni che toccano non solo Assange, ma anche il futuro del giornalismo, dell’informazione e della democrazia. In un contesto globale sempre più complesso, comprendere cosa sta accadendo nel mondo dell’informazione è fondamentale per difendere i valori democratici della giustizia. L’evento è organizzato dal Comitato per la Difesa della Costituzione, dal Comitato Empoli per la Pace e da Anpi sezione di Empoli.

Fonte: Ufficio stampa

