A Fucecchio, Lega torna in piazza per spiegare come risparmiare sulle bollette

A Fucecchio (Fi), torna domani 21 maggio 2025 in piazza XX Settembre (la piazza del mercato),dalle ore 9 alle ore 13,30 il gazebo della Lega Salvini Premier per l'iniziativa Sos Bollette - l'aiuto della Lega, un rapporto diretto con la cittadinanza per dare un aiuto concreto alla gente sul cosiddetto 'caro bollette' con consigli pratici per risparmiare mediamente 400 euro l'anno.

In merito Marco Cordone (Segretario della Sezione locale della Lega e Vicesegretario Vicario della Provincia di Firenze) dichiara: "Vogliamo concretamente dare una mano a tutte quelle persone che sono in difficoltà e che possono risparmiare intanto, qualche centinaio di euro l'anno sulle bollette ma non ci fermiamo qui, perché la nostra attenzione è vigile anche sugli altri problemi del territorio come per esempio le tematiche legate alla difesa del suolo ed alla sicurezza idrogeologica; la tutela dell'Ordine pubblico e la Sicurezza dei cittadini con la questione della Tenenza dei Carabinieri sempre aperta e l'aumento di organico della Polizia locale da noi più volte richiesto; i problemi del mondo del lavoro come quelli che interessano il sistema produttivo conciario etc.

Vogliamo interpretare il ruolo di Sindacato del territorio e senza apparire presuntuosi, constatiamo che siamo una delle poche forze politiche che la gente vede in maniera continuativa in piazza. Spero vivamente che i cittadini vengano numerosi domani 21 maggio al nostro gazebo. La Lega c'è! Siamo politici tra la gente".

Fonte: Lega Salvini Premier sez. comunale di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate