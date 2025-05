Libri d'arte a scuola: il Virgilio mette in mostra 'Narrazioni'

Le creazioni degli studenti e delle studentesse dell’Istituto superiore Virgilio di Empoli sono in mostra con 'Narrazioni' da sabato 17 maggio a Sincresis in via della Repubblica a Empoli.

L’esposizione è dedicata ai libri artistici ideati e realizzati dagli studenti dell’Istituto superiore Virgilio che hanno partecipato al progetto Narrazioni, proposto dall’associazione Sincresis in collaborazione con l’Associazione Logos di Empoli e con l’istituto scolastico presenta un cospicuo numero di creazioni nate nel corso di una serie di laboratori tenuti da due artisti, Nicoletta Testi e Daniele Magnani, impegnati in ambito formativo ed educativo come docenti e dallo psicologo Pierluigi Salvi, una figura di aiuto psicologico che ha alimentato la riscoperta e la manifestazione dei vissuti emotivi. L’idea è nata in seguito ad una esposizione 100X100 Libri d'artista realizzata nel 2022, un’iniziativa che ha riscosso notevole successo coinvolgendo un ampio numero di artiste e artisti e un folto pubblico e che è stata riproposta nel 2024, riunendo circa cent libri-opere proposti da numerosi artisti in ambito nazionale e da presenze in ambito europeo.

L’intento del progetto, rivolto al mondo giovanile e reso possibile attraverso un contributo garantito dalla Fondazione CR di Firenze in seguito alla partecipazione al bando Doposcuola 2024 pubblicato dalla Fondazione stessa, è stato quello di alimentare la creatività e il pensiero divergente, lo storytelling, la cura e la consapevolezza di sé e delle proprie scelte, impegnandosi in attività pratiche per rafforzare e costruire se stessi, testimoniarsi in presenza, per eliminare gradualmente le insicurezze e ridurre le fragilità che spesso emergono nelle nuove generazioni. In tal senso sono stati organizzati quattro gruppi di studenti impegnati nei laboratori creativi articolati in otto incontri ciascuno per lavorare sulla “narrazione” che implica l’espressione di se stessi, il confronto, il dialogo, la riflessione, stimolando a ideare e a produrre libri-opere che si caratterizzano come “scrigni” capaci di raccogliere le espressioni del proprio sé. Parlare di se stessi attraverso la progettazione e la realizzazione di un libro-opera grafico, pittorico, materico, fotografico, digitale, come creazione preziosa, permette di manifestare dubbi e perplessità, di chiarirsi, comporta di integrare una molteplicità di aspetti relativi al racconto del proprio vissuto, delle dinamiche relazionali come confronto tra il proprio sé e gli altri, come rapporto con il mondo circostante.

Gli studenti, consigliati e supportati dagli operatori indicati, hanno utilizzato modalità diverse e media diversificati dall’ideazione all’esecuzione come commistione tra gli aspetti generativi, estetici e funzionali propri di un lavoro di ricerca, di approfondimento nei riguardi di un mondo interiore, proprio e altrui, che si dischiude nell’opera, come esito di un “lavoro su se stessi”, per valorizzare le abilità di ciascuno poste in atto nell’applicazione delle proprie conoscenze e per alimentare l’acquisizione delle competenze trasversali (soft skills) e strumentali. Al termine dei laboratori è stata allestita una esposizione degli esiti che saranno presentati durante un forum di discussione tenuto dallo psicologo Pierluigi Salvi il giorno della inaugurazione dalle ore 16.00 presso gli spazi dell’associazione, che prevede anche la consegna di un questionario di gradimento e la redazione di un report. Nel corso dell’esposizione fino al termine il 17 giugno prossimo, saranno attivati anche alcuni workshops tenuti dagli studenti interessati a trasferire le competenze acquisite, secondo le modalità di apprendimento peer to peer.

Questi i libri d'artista:

1. Chiara Arcidiacono, Chiaro di Luna

ecoline, acquerello, carta, dimensioni varie

2. Mia Bellucci, Test & Recognise

libro digitale

3. Glenda Bertoni, God of War

matita a grafite su carta, cm 15 x 21,5 x 0,5

4. Giacomo Billeri, Senza titolo

tecnica mista

dimensioni varie

5. Ginevra Borghi, Cielo in una stanza

collage, acquerello, china, carta e stoffa, cm 18 x 18 x 1

6. Lisa Boscarecci, Essenza dei ricordi

acquarelli, foglia oro, matite colorate su carta, pelle, cm 17,5 x 10 x 2,5

7. Collettivo 3G, Strane creature

china, carta

cm 130,5 x 49,9

8. Viola Donati, Spazio tempo

tecnica mista, cm 25 x 25 x 0,5

9. Mariasole Dreini, Il dolore che non sento

tecnica mista, cm 15 x 20 x 2

10. Ao Duan, C’era una volta

acquarello, acrilico, carta, stoffa,cm 19,05 x 13 x 1

11. Miryan Brigitt Espinoza Modragon, Tanjiro degli intrecci

matite colorate, collage, ecoline, carta

cm 33 x 32,5 x 2

12. Bianca Falaschi, Metamorfosi del pensiero

libro, filo in ferro, china

cm 30 x 22 x 15

13. Asia Goretti, Corpi leggeri

grafite, pastello, filo di lana su carta

cm 15 x 15

14. Aurora Graci, Occhio spettro dell’anima

ecoline su carta

cm 18 x 20

15. Federico Gronchi, Era vestita di blu

acquerello, carta, stoffa

cm 36 x 51

16. Giorgia Huang, Ricordi

carta, ecoline, sale

cm 15 x 21,5 x 6

17. Giorgia Huang, Pagoda

carta e spago

cm 9,4 x 12,3 x1

18. Giorgia Lo Iacono, La giostra dell’infanzia

carta, luci, legno, carillon, foto, carta specchio

cm 36 x 15 diametro cm 15

19. Giulia Maestrini, Bocca di rosa

acquarello, carta, petali di rosa, collage

cm 15,7 x 20,1 x 3,7

20. Sara Mannini, Sulla mia pelle

carta, grafite, filo di lana

cm 23 x 26

21. Mia Marcuzzi, Libro degli insetti

tecnica mista, cm 20 x 15

22. Irene Pantani, Eterno respiro

plexigas, carta, fiori

cm 21 x 17 x 3

23. Giancarlo Passariello, Anima vita amore

pelle, stoffa, filo da ricamo, spille

cm 110 x 50

24. Lorenzo Pivari, Scatola nera

carta, ecoline, cm 22 x 16,5 x 2,5

25. Julieth Vanessa Ramirez Perez, Hidden Creatures

carta, matita a grafite, china, spago

cm 20 x 15,5 x 3

26. Giorgia Sabatini,Senza titolo

libro, ecoline, torcia

cm 23 x 15 x 2

27. Agata Sardelli, Cherry Blossom

carta, stoffa, filo da ricamo, acquerello

cm 21 x 21

28. Chiara Semplici, Spirale

Video libro 01:05 minuti

29. Chiara Talini, L’abisso

tecnica mista, cm 17 x 21 x 0,5

30. Paolo Viscatale, Varcare il vuoto

carta, matita a grafite, spago

cm 13,6 x 11,3 x 3,5

31. Greta Vivona, Hide and seek

carta, ecoline, matite, china

cm 22 x 15,5 x 0,7

32. Wei Wang Da, Storia della Cina

carta vegetale, spago, acrilico, bamboo

cm 30,5 x 12,5 x 8,5

33. Wenjun Wang, Il momento

carta, grafite, acetato

cm 20 x 14 x 1

34. Gemma Michelucci, La china mi fa stare bene

inchiostro, collage, acrilico su carta, spago

cm 21 x 59,2

Fonte: Ufficio stampa