'Madre Natura come cura', l'evento con Fidapa a San Miniato

Domenica 18 maggio si è svolta, nello splendido scenario del Convento di San Francesco a San Miniato, l’iniziativa “Madre Natura come cura: terapie naturali per la prevenzione e il benessere”, promossa dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di San Miniato, in collaborazione con FIDAPA Empoli, FIDAPA Pisa e Rotary Castelfranco.

L’evento ha registrato una calorosa partecipazione di pubblico e ha offerto l’occasione di riflettere sul legame profondo tra natura e salute, attraverso l’intervento di prestigiosi relatori che hanno condiviso con competenza e passione le proprie esperienze e conoscenze. Il Dott. Fabio Firenzuoli, direttore del Centro di Medicina Integrativa di Careggi, ha parlato dell’uso di erbe e fiori per la salute della donna; il Dott. Filippo Bosco, biologo e micologo, ha accompagnato il pubblico alla scoperta dei funghi medicinali; infine, il Dott. Lorenzo Frediani, medico veterinario esperto in fitoterapia, ha illustrato l’utilizzo delle piante officinali anche in ambito veterinario.

L’iniziativa ha voluto sottolineare come la natura possa offrire strumenti efficaci per il benessere non solo delle persone, ma anche degli animali, fondendo saperi antichi con l’innovazione scientifica.

Un sentito ringraziamento va all’Assessora Filomena De Donato, presente all’incontro, per la vicinanza e la sensibilità dimostrata verso il tema della prevenzione e della salute naturale.

Si ringraziano inoltre i rappresentanti dei club associati: la Presidente Lucia Vergine per FIDAPA Pisa, la Presidente Lucia Ceccanti per FIDAPA Empoli, e il Vicepresidente Riccardo Ganni per il Rotary Club di Castelfranco, per la partecipazione e il prezioso supporto.

Un ringraziamento speciale va al Convento di San Francesco per l’ospitalità e a Banca Mediolanum, sponsor dell’evento, nelle persone del Dott. Lorenzo Pinzi (Family Banker®️) e del Dott. Claudio Marlia (Protection Specialist), per il generoso contributo che ha reso possibile offrire l’iniziativa gratuitamente al pubblico.

Un grande grazie anche all’Avv. Eleonora Guarnieri, ideatrice e moderatrice dell’iniziativa, e alla Presidente FIDAPA San Miniato Camilla Giunti, che ha coordinato con lei con impegno e visione l’intera organizzazione dell’evento.

L’incontro si è concluso con un momento conviviale, che ha permesso di proseguire il dialogo in modo informale e di consolidare relazioni tra realtà associative, professionisti e cittadini attenti al tema della salute naturale.

