Manutenzione del reticolo idraulico minore a Stabbia e rifacimento della strada

Proseguono sul territorio di Cerreto Guidi i lavori di manutenzione che rappresentano un’azione fondamentale di prevenzione per favorire il regolare deflusso delle acque e quindi contribuire a ridurre il rischio idraulico.

Nei giorni scorsi lungo Via dell’Acquerata, l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha ripulito il fosso che si collega con il Rio Stella, in pratica il punto più basso della vallata dove si sono verificati in passato degli allagamenti. E’stata compiuta la ripulitura dei callari e anche il ripristino delle fosse limitrofe, effettuando un intervento nel suo complesso e non in una parte circoscritta, con l’obiettivo di renderlo più efficace.

Per l’intervento investiti € 10.000.

“Sono interventi importanti- dichiarano il Sindaco Simona Rossetti e l’assessore alla manutenzione del territorio Alessio Tanganelli- Si tratta di un’operazione di pulizia mirata per manutenere il reticolo idraulico minore aiutando a prevenire l’allagamento delle aree circostanti. Tutto questo in attesa che la zona possa beneficiare di finanziamenti sovracomunali, come più volte ricordato, per compiere opere fondamentali per la messa in sicurezza del territorio”.

Sempre nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale si è fatta carico di altri interventi mirati stavolta al rifacimento del manto stradale in un tratto di Via dei Poggioni. Oltre al ripristino dell’asfalto e al risanamento degli avvallamenti, è stato sistemato un tratto di Via Gagarin. Eseguita, infine, la segnaletica orizzontale.

