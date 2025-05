Maxi operazione antimafia della Procura di Firenze: 12 misure cautelari e sequestri per 1 milione di euro

Una vasta operazione antimafia è in corso tra Toscana, Liguria, Campania e Friuli Venezia-Giulia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Firenze. L'inchiesta, portata avanti con il supporto della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Firenze, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale fiorentino, con cui sono state disposte dodici misure cautelari personali: cinque persone sono finite in carcere, cinque agli arresti domiciliari, mentre due soggetti sono stati interdetti dal ricoprire incarichi direttivi in imprese o persone giuridiche.

Contemporaneamente, sono stati eseguiti sequestri preventivi, anche per equivalente, per un valore complessivo stimato in circa un milione di euro. Le accuse mosse agli indagati riguardano un ampio spettro di reati: dall’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e all’autoriciclaggio, fino all’estorsione aggravata dal metodo mafioso. La matrice camorristica è un aspetto centrale dell’indagine, poiché le attività illecite sarebbero state funzionali a favorire la riorganizzazione sul territorio toscano di una struttura criminale riconducibile alla camorra.

Tra le imputazioni figurano anche violazioni delle norme sull’immigrazione. L’operazione ha visto impegnati anche i reparti della Guardia di Finanza di Napoli, Trieste, Genova, La Spezia, Prato e Livorno, oltre al contributo dello SCICO – Sezione Mezzi Tecnici – e di un’unità cinofila specializzata nel rilevamento di denaro contante. Sono in corso numerose perquisizioni personali e locali, alla ricerca di materiale utile alle indagini, tra cui contanti, beni di valore e documentazione fiscale e contabile.

L’azione delle autorità si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto all’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e imprenditoriale del centro-nord Italia.

Notizie correlate