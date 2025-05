Pontedera accoglie 'Mercadera': shopping e sapori protagonisti nel centro città

Pontedera si prepara ad accogliere la prima edizione di 'Mercadera', un nuovo evento dedicato allo shopping e ai sapori di qualità, organizzato da Anva Confesercenti Valdera-Cuoio, con il patrocinio del Comune di Pontedera. Domenica 25 maggio, dalle 9.00 alle 20.00, il centro cittadino si trasformerà in un vivace mercato all’aperto, animato da banchi selezionati affiliati a Confesercenti dell’area Valdera – Cuoio : abbigliamento, food & beverage, dolciumi, biancheria per la casa, oggettistica e molto altro, per una giornata all’insegna della qualità e dello shopping con i negozi del centro aperti insieme agli altri esercizi commerciali come bar, ristoranti e pizzerie e molto altro.

"Un ringraziamento speciale al Sindaco di Pontedera Matteo Franconi e all’Assessore al Commercio Alessandro Puccinelli per il supporto all'iniziativa e per averci dato la possibilità di creare un nuovo evento -, dichiarano i due dirigenti dell’associazione Mirco Sbrolli Presidente Anva Confesercenti Prov. Di Pisa e Claudio Del Sarto Responsabile D’Area -. "e allo sponsor Futurline di Futura Cavalli per aver creduto nel progetto. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una domenica di mercato, gusto e tradizione nel cuore di Pontedera".

Fonte: Confesercenti Valdera-Cuoio e Valdicecina

