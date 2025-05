Montespertoli, il Comune chiede fondi per una nuova frana in via Montelupo

L’amministrazione comunale di Montespertoli ha recentemente presentato una richiesta di finanziamento per la progettazione e la realizzazione in somma urgenza della messa in sicurezza della frana di via Montelupo, nei pressi del magazzino comunale ai confini del centro abitato di Montespertoli.

Un primo smottamento si era verificato in occasione degli episodi di maltempo del 14-15 marzo 2025 e il Comune di Montespertoli aveva già segnalato il fenomeno di erosione, che allora si limitava tuttavia al solo ciglio stradale (senza interessare la sede stradale). Nel corso delle ultime settimane, tuttavia, il fenomeno erosivo si è notevolmente accentuato – anche a seguito delle ulteriori piogge verificatesi recentemente - evidenziando profonde fessure sull’asfalto e richiedendo, di conseguenza, una ulteriore comunicazione alla Regione Toscana.

Se prima, infatti, si prevedeva di richiedere somme per la sola progettazione dell’opera nell’ambito del Documento Operativo per la Difesa del Suolo anno 2025, ai sensi della legge regionale 80/2015, il recente peggioramento delle condizioni della strada ha richiesto un ulteriore procedimento, volto appunto a chiedere le somme per la realizzazione in somma urgenza dei lavori (che superano i 500.000 EURO, da una prima stima effettuata) nell’ambito degli interventi resi necessari e indifferibili dall’allerta meteo del 13 e 14 marzo e coordinati dalla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana.

“Considerando il peggioramento della frana abbiamo presentato ufficialmente domanda per ottenere tutte le somme necessarie e poter eseguire in somma urgenza le lavorazioni nell’ambito degli interventi da fare in risposta agli episodi di maltempo di marzo. Stiamo monitorando la situazione costantemente, anche affidandoci ai tecnici dell’amministrazione, e daremo comunicazione ai cittadini di ogni novità relativa a questo intervento, che a questo punto risulta prioritario” commenta Marco Pierini, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa