Mucca incinta cade in un calanco: soccorsa con l'elicottero dai vigili del fuoco

Soccorsa con l'elicottero dai vigili del fuoco una mucca incinta, accidentalmente caduta in un calanco. È successo oggi nel Senese: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piancastagnaio che hanno raggiunto l'animale.

Una volta liberata, la mucca non era in grado di uscire dal punto in cui si trovava e per i vigili del fuoco non era possibile raggiungerla con un mezzo idoneo al suo trasporto. Così è intervenuto l'elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Arezzo, che ha provveduto a recuperare l'animale portandolo in una zona sicura, dove infine è stato affidato al suo proprietario.

