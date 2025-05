Parte domani a Firenze “La cooperazione in Festa”: In apertura gli interventi di Negrini, Giani e Tomasi

Prende il via domani in piazza SS. Annunziata a Firenze “La cooperazione in Festa”, la rassegna di tre giorni a ingresso gratuito organizzata da Legacoop Toscana con il patrocinio di Comune di Firenze.

Dalle ore 16.15 nel Salone Brunelleschi (all’interno dell’Istituto degli Innocenti) si terrà l’assemblea dei delegati Legacoop Toscana, con la relazione del presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini. Seguiranno gli interventi del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.

Alle ore 18, l’inaugurazione ufficiale della Festa, alla presenza della sindaca di Firenze Sara Funaro e del Direttore generale dell’Enciclopedia Italiana Treccani Massimo Bray.

Alle 21.30 sarà proiettato in piazza il film “Perfect Days” di Wim Wenders.