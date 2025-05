Perde l'orientamento e percorre con l'auto la scalinata in pietra del nuovo parco

Nuovo danneggiamento per la scalinata in pietra serena che collega la piazza della Repubblica, davanti al municipio, e il nuovo parco urbano alla via Carducci. Responsabile del danno un uomo pratese di 86 anni che con la sua Dacia Sandero questa mattina è entrato in piazza Donatori di sangue, ha imboccato il vialetto pedonale che consente l'accesso ai disabili in piazza della Repubblica ed è uscito su via Carducci, percorrendo l'intera scalinata in pietra.

Purtroppo, la marmitta dell'auto ha sbattuto contro gli scalini che sono stati scheggiati e vistosamente rovinati. L'uomo, che si trovava a Montemurlo per fare delle analisi mediche, proveniva dalla via Montalese e giunto in prossimità del palazzo comunale si è trovato davanti la nuova piazza pedonale con l'interruzione della vecchia strada, che probabilmente ricordava condurre senza interruzioni verso Montale. A quel punto, il conducente della Dacia, evidentemente disorientato e confuso, si è diretto in piazza Donatori del Sangue ed ha cercato di ritrovare la via Montalese, parco percorrendo la scalinata in pietra. Arrivato in via Carducci l'uomo si è reso pienamente conto di quanto era accaduto e dei danni causati ed ha prontamente raggiunto il Comando della polizia municipale di via Toscanini, dove ha raccontato agli agenti dei danni da lui causati.

«Alle ore 7,10 l'uomo era già al Comando per denunciare il fatto. - spiega la comandante della polizia municipale, Enrica Cappelli- L'anziano conducente ha avuto un momento di disorientamento ma abbiamo apprezzato il suo grande senso di responsabilità e senso civico, denunciando subito il fatto. Per lui ora scatteranno alcune multe e sanzioni per il danneggiamento, ma l'anziano ha già dichiarato di volersi assumere tutte le responsabilità. L'assicurazione del veicolo coprirà poi i danni causati alla scalinata». Il responsabile del danneggiamento sarebbe stato comunque individuato senza problemi perché tutta la zona di piazza della Repubblica e del nuovo parco urbano è coperta da un capillare servizio di video sorveglianza, collegato alla centrale operativa della polizia municipale, adottato dall'amministrazione comunale per scongiurare atti di vandalismo e comportamenti scorretti.

«È evidente che si è trattato di una disattenzione. - conclude l'assessore alla polizia municipale, Giuseppe Forastiero - Probabilmente l'anziano ricordava la vecchia viabilità con la via Montalese che procedeva senza interruzioni verso Montale. Quindi, giunto nei pressi del municipio, ha avuto un momento di disorientamento ed ha imboccato piazza Donatori del sangue, dalla quale, per altro si esce senza alcun problema. Nonostante i danni causati, che a breve saranno riparati anche grazie alla copertura assicurativa, apprezziamo l'atteggiamento responsabile e collaborativo del conducente che ha subito riconosciuto le proprie responsabilità».

Fonte: Ufficio Stampa