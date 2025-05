Raccolte 198 tonnellate di alimenti da Unicoop Firenze e Il Cuore si scioglie

Sono 198 le tonnellate di generi alimentari donati sabato 17 maggio nei punti vendita nel corso della raccolta alimentare promossa da Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie, con la collaborazione delle sezioni soci Coop, di Caritas e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all’emergenza alimentare. Il primo appuntamento del 2025 con la raccolta alimentare, svolta in 125 punti vendita di Unicoop Firenze, nelle sette province toscane dove opera la cooperativa, conferma la grande generosità dei cittadini. In un anno ancora complesso per le famiglie, è una generosità più che mai fondamentale, per la mole di prodotti donati e per il grande aiuto, diretto e immediato, che potrà dare a chi sta attraversando un momento di difficoltà.

«In un momento così difficile per tante famiglie, questa giornata di raccolta alimentare ha dimostrato, ancora una volta, la grande generosità del nostro territorio: ringraziamo i tantissimi volontari e le migliaia soci e clienti grazie ai quali sono state raccolte 198 tonnellate di beni di prima necessità che abbiamo immediatamente messo a disposizione delle associazioni. Grazie a una solidarietà a km zero, i prodotti sono già in distribuzione e presto arriveranno sulle tavole delle mense solidali, negli empori della solidarietà e nelle case di chi ha bisogno: un segnale importante e un gesto di vicinanza a quanti si trovano in difficoltà», fanno sapere da Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie.

Oltre duemila i volontari che hanno dedicato tempo e impegno al sabato di raccolta, per consegnare sacchetti vuoti all'ingresso dei supermercati, riprenderli pieni dopo le casse e smistare i prodotti nelle scatole che già in queste ore vengono distribuite ai centri solidali. I generi alimentari di prima necessità richiesti e più donati sono stati farina, riso, biscotti, latte, biscotti, pomodori pelati, carne, tonno e legumi in scatola, omogeneizzati e prodotti per l’infanzia e per l’igiene personale.