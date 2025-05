Rifiuti, FI San Miniato: "Ancora una volta un mancato ritiro"

Ancora una volta il Coordinamento Comunale di Forza Italia San Miniato si trova suo malgrado a denunciare il mancato ritiro dei rifiuti da parte di Geofor, disservizio che è ormai all’ordine del giorno.

Le conseguenze di tale anomalia sono gravi e molteplici: laddove non vengano ritirati rifiuti leggeri come carta o plastica in giornate ventose come quelle attuali i rifiuti volano sulla sede stradale creando pericolo ed intralcio alla circolazione, mentre se è l’organico a non essere ritirato i rifiuti esposti sono facile ricettacolo di ratti e gatti randagi che ne fanno man bassa;

Ne deriva chiaramente anche un grave pregiudizio per il decoro urbano che in quella che si vuole definire “Città del Buon Vivere” dovrebbe essere una priorità mentre le amministrazioni guidate dal Sindaco Giglioli hanno sempre dimostrato di considerarlo un optional; E’ sufficiente vedere in quale stato pietoso versano le fioriere e come i cestini posti lungo i marciapiedi sono costantemente stracolmi di rifiuti domestici.

Abbiamo notizia di comuni limitrofi, peraltro amministrati da compagni di partito del Sindaco Giglioli, che hanno pubblicamente preso posizione con Geofor per il mancato ritiro dei rifiuti mentre è evidente che a San Miniato gli apparentamenti politici impongono il silenzio..

Suggeriamo al Sindaco di prendere esempio dal suo collega di Pisa, comune in cui la raccolta è gestita dalla stessa Geofor, che ha provveduto ad istallare cassonetti interrati dotati di bocche volumetriche che consentano di imporre ad ogni cittadino un tributo commisurato alla quantità di rifiuti che conferisce e che sono sicuramente più consoni alle esigenze di decoro e di igiene pubblica.

Forza Italia San Miniato