San Jacopo, open Day Prevenzione Cardiovascolare: ecco come prenotare

In occasione dell’Open Day dedicato alla prevenzione cardiovascolare, la Fondazione Onda ETS promuove per martedì 27 maggio 2025 una giornata di sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari, con l’obiettivo di informare e coinvolgere la popolazione su un tema di fondamentale importanza per la salute pubblica.

Grazie all’adesione dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia, riconosciuto con il Bollino Rosa per l’attenzione alla salute della donna, saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi nelle aree di cardiologia, chirurgia vascolare, dietologia, endocrinologia, ginecologia e altre specialità coinvolte nella prevenzione cardiovascolare.

Servizi gratuiti offerti presso l’Ospedale San Jacopo:



CHIRURGIA VASCOLARE - dottor Pierfrancesco Frosini, Martedì 27 maggio, ore 14:30 – 18:00, Ambulatorio n. 1, Polo ambulatoriale A – piano terra, N. 10 visite vascolari con ECD per screening aneurisma aortico e stenosi carotidea per la popolazione tra i 50 e i 75 anni.

CARDIOLOGIA - dottor Marco Comeglio, Martedì 27 maggio, ore 14:30 – 17:30, Ambulatorio n. 10, Polo ambulatoriale A – piano terra, N. 6 visite cardiologiche aperte a tutta la popolazione.

EDUCAZIONE ALIMENTARE - dottoressa Elena Tomassetto, Martedì 27 maggio, ore 09:00 – 11:00, Sala Cinzia Lupi – 3° piano, percorso B area direzionale, Incontro informativo su corretta alimentazione e patologie cardiovascolari per la popolazione tra i 45 e i 75 anni - Verranno effettuati due incontri di gruppo della durata di un’ora ciascuno: 1° incontro dalle ore 9.00 alle ore 10.00; 2° incontro dalle ore 10.00 alle ore 11.00.

La prenotazione alle visite è obbligatoria, telefonando al numero 0573351609, giovedì 22 maggio 2025, dalle ore 08.30 alle ore 13.30.

Durante l’Open Day, dalle 9:00 alle 12:00, saranno attivi info point con distribuzione di materiale informativo all’ingresso principale dell’ospedale e al primo piano, di fronte all’area ristoro.

Fondazione Onda ETS e AUSL Toscana Centro, da sempre impegnate nella promozione della salute femminile e nella prevenzione, invitano tutta la cittadinanza a partecipare a questa importante iniziativa. La prevenzione è la prima cura: un gesto semplice che può salvare la vita.

Fonte: Ausl Toscana Centro

