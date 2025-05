Ore di apprensione a Vinci: scomparso 87enne, ritrovato dopo la notte

Sono state ore di paura per Vinci e Cerreto Guidi dopo la scomparsa di un uomo. Dopo una notte di ricerche un 87enne è stato trovato e soccorso, ma è stato ampio il dispiegamento di forze per cercarlo.

L'uomo, residente a Cerreto Guidi, è scomparso nel pomeriggio di lunedì 19 maggio nella zona di via Grocco a Sovigliana in seguito a un guasto alla sua automobile.

Le telecamere di sorveglianza e alcune testimonianze raccolte hanno confermato che nel pomeriggio di ieri l’uomo si è incamminato a piedi in direzione di Collegonzi, località collinare nei dintorni.

Le ricerche hanno coinvolto droni, unità cinofile e squadre di soccorritori che stanno perlustrando l’area circostante.

Il sindaco vinciano Daniele Vanni aveva diramato un appello per trovarlo ma, qualche ora dopo, è arrivato il lieto fine: l'uomo è stato trovato sano e salvo.

"È stato ritrovato ed è cosciente! Un'ambulanza lo sta portando in ospedale. Ringrazio la Protezione Civile dell'Unione dei Comuni, i Vigili del Fuoco, la Polizia, la Vab, le Pubbliche Assistenze, gli operai del Comune di Vinci, i cittadini che ci hanno aiutato nelle ricerche grazie alle loro testimonianze e tutti i volontari che da ieri si sono adoperati in maniera ininterrotta per ritrovare la persona scomparsa" ha scritto Vanni.

