A Staffoli arriva il wi-fi gratuito in paese: ecco dove

Anche Staffoli avrà la sua rete wifi gratuita come quella che il comune ha messo a disposizione dei cittadini di Santa Croce sull'Arno nella zona del municipio e del centro. Nelle ultime settimane il comune, attraverso l'assessore Renato Rusconi che ha la delega all'innovazione digitale e l'ufficio Ced hanno avviato una corrispondenza con il parroco del paese Don Mario per installare un ripetitore di Deviaitalia sul campanile della chiesa della frazione, in modo da poter coprire quasi l'intera piazza Panattoni con la rete del wifi gratuito. In questi giorni è arrivata la risposta al parroco che è il legale rappresentante della parrocchia, che ha dato il permesso all'installazione degli apparecchi che forniranno un accesso gratuito alla rete. Con il ripetitori a onde radio, quindi non pericoloso per la salute umana, piazza Panattoni verrà coperta nei sui quattro quinti dalla rete, l'unica porzione dove la rete potrebbe rimanere un po' più debole è l'angolo all'incrocio tra via livornese e via Ugo Foscolo.

L'altro ripetitore wifi, verrà installato alla sede distaccata del comune in via dell'Indipendenza e rappresenterà un altro punto di accesso gratuito alla rete esternamente alla palazzina, sempre attraverso Deviaitalia, azienda con cui il comune ha sviluppato un accordo. I lavori in piazza, ora che c'è l'assenso del parroco per il ripetitore sulla facciata del campanile, un cilindro di poco più di venti centimetri di altezza, collocato in modo che non sia visibile, partiranno a breve e verranno completati abbastanza velocemente.

"Questa decisione nasce da un valutazione che abbiamo fatto come amministrazione comunale, – spiega l'assessore Renato Rusconi – ovvero quella di cercare, la dove possibile, di garantire gli stessi servizi a tutti i cittadini del comune. A Santa Croce da anni il municipio offre questo servizio gratuito e ci sembrava doveroso metterlo anche a Staffoli, per tutti i cittadini in particolare per i giovani che sicuramente fanno un più largo uso della rete. In generale comunque – continua Rusconi, - offrire un accesso gratuito alla rete, significa aiutare il cittadino in tante piccole attività, che oggi se non si è connessi non si possono svolgere, infatti è impensabile vivere senza internet, fosse solo per tutti i servizi che attualmente sono accessibili solo attraverso la rete".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

Notizie correlate