Doppio Trionfo per il T.N.T Empoli: Chiarcos domina a Genova e tre ori al trofeo 'Città di Prato'

Ennesimo acuto del T.N.T. Empoli in una competizione di nuoto di fondo grazie a Riccardo Chiarcos. A Genova, il 34enne atleta novarese si è imposto nella prima tappa del challenge 2025 in acque libere coprendo i 4 chilometri previsti in 43'16". Al contempo, tre medaglie d'oro sono state conquistate dai portacolori del club biancazzurro all'ottavo 8° trofeo 'Città di Prato', per una somma di 81,5 punti.

Hanno vinto le proprie gare Stefano Borzellino nei 400 misti, Leonardo Andrea Doccini sui 1500 stile libero; Melania Doccini nei 50 dorso. Hanno poi acquisito l'argento Andrea Nania e Leonardo Mancini rispettivamente nei 400 misti e sui 100 stile; Gabriele Pagliai si è guadagnato il bronzo nei 50 farfalla. Inoltre, nella sessione maschile, Sirio Bartalucci si è piazzato settimo sui 50 rana e 17/o nei 50 farfalla. Ottavo Domenico Cassiano nei 200 dorso e 13° sui 50 stile; decimo Leonardo Andrea Doccini sui 50 farfalla. Per i 50 rana, sesti Andrea Nania e Stefano Borzellino, 7° Sirio Bartalucci, 8° Leonardo Mancini; 13° Gabriele Pagliai sui 50 stile.

In campo femminile, quarte Anita Savino sui 50 farfalla 'Unica', Melania Doccini nei 50 farfalla 'Ragazze', Lavinia Savino e Vittoria Giovannetti in differenti prove dei 50 rana 'Unica'. Ottava Lavinia Savino nei 50 stile; nona Carlotta Caruso sui 50 farfalla e 13/a nei 50 stile.

Giuditta Pagli si è classificata 17/a sui 50 stile e 22/a nei 50 farfalla; Ginevra Lavezzo ha concluso ottava i 200 dorso e 34/a i 50 stile.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

