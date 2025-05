'Tre di Cento', le donne nel Decameron a Palazzo Pretorio

“Tre di Cento. Donne nel Decameron” – un viaggio teatrale immersivo animerà lo storico Palazzo Pretorio a Certaldo, i prossimi 23, 24 e 25 maggio 2025. Tre avvincenti figure femminili, tratte dalle novelle del Boccaccio, offriranno uno spaccato delle diverse sfumature dell'amore e della condizione femminile nel Trecento.

Dalla commovente storia d‘amore non corrisposta di Lisa Siciliana (Decameron X, 7), alla tragica vicenda di gelosia e vendetta de La donna di Rossiglione (Decameron IV, 9), fino alla storia di Madonna Dianora (Decameron X, 5), in cui una promessa apparentemente impossibile mette alla prova la virtù della donna e genera un crescendo di nobiltà d'animo tra tutti i personaggi coinvolti, gli spazi del Palazzo si animeranno come fossero realmente abitati dai personaggi delle novelle.

"Tre di Cento. Donne nel Decameron" è portato in scena dai talentuosi allievi dell'Oranona Teatro, con le interpretazioni di Lorenzo Avuri, Rachael Balzano, Emma Belli, Aurora Capitani, Sara Caradonna, Roberta Cecere, Filippo Di Biasi, Alessandro Garofalo, Alessia Giusti, Leonardo Mesce, Chiara Montanelli, Benedetta Saccoccio e Ines Salvadori. Alessia Giusti si esibirà anche al canto, accompagnata da Alessio Montagnani alla chitarra classica. La regia è di Martina Dani Recchi e le musiche sono di Damiano Santini.

L'ingresso all'evento, con inizo alle 21:30 è gratuito, ma a causa della capacità limitata, le prenotazioni sono obbligatorie. Per assicurarsi un posto, si prega di inviare una mail a info@laboratoripolis.it.

Lo spettacolo è organizzato dall’Associazione Polis, in collaborazione con il Comune di Certaldo, la Pro Loco Certaldo A.P.S. ed è inserito nel calendario delle manifestazioni del 650° Anniversario della morte di Boccaccio.

