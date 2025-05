Continuano a San Miniato le iniziative primaverili organizzate da CoopCulture nell'ambito di 'Amico Museo', la campagna di promozione del patrimonio museale sostenuta dalla Regione Toscana.

Sabato 24 maggio alle 16 un tuffo nella San Miniato antica dall'epoca romana al medioevo con la visita guidata all'area archeologica di San Genesio, recentemente riaperta. Un'immersione nella vita del millenario borgo, crocevia commerciale nella strada tra Firenze e Pisa. Per i bambini laboratorio speciale che li vedrà impegnati nella creazione di un medaglione longobardo con la tecnica a sbalzo. Biglietto a 3 euro per la visita, 5 euro per il laboratorio.

Gran finale sabato 31 maggio e domenica 1 giugno alMuseo della Memoria con una Caccia agli indizi: alla fine della visita sarà proposto un quiz sulla storia di San Miniato durante il Ventennio e la Resistenza, i più bravi vinceranno un premio speciale.

Per tutti gli eventi informazioni e prenotazioni telefonando a 3453038991 oppure via mail scrivendo a museicivicisanminiato@coopculture.it

A maggio la Rocca di Federico II è aperta alla visite martedì, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18, mentre il Museo di Palazzo Comunale e il Museo della Memoria sono visitabili martedì, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18 e giovedì dalle 10 alle 13. Il Museo della Scrittura è aperto la mattina da lunedì a venerdì ed il mercoledì dalle 14 alle 17 su prenotazione. L'area archeologica di San Genesio è visitabile sabato alle 15 e domenica alle 11 ed alle 15, con prenotazione obbligatoria sul sito di CoopCulture.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate